Менеджер сможет вернуться к работе в ближайшее время.
Маурицио Сарри, getty images
08 октября 2020, 10:59
Бывший главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри начал переговоры клубом о расторжении контракта, сообщает Tuttosport.
По данным источника, итальянский специалист хочет вернуться к работе в Серии А. Также Ювентус намерен окончательно завершить соглашение с тренером.
Отмечается, что друг Сарри заявил, что менеджер не исключает варианта возвращения в Наполи, где у него сохранились хорошие отношения с президентом Аурелио де Лаурентисом.
Ранее сообщалось, что Ювентус хочет разорвать контракт с Сарри, чтобы не выплачивать компенсацию тренеру.