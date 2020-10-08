Италия

Менеджер сможет вернуться к работе в ближайшее время.

Бывший главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри начал переговоры клубом о расторжении контракта, сообщает Tuttosport.

По данным источника, итальянский специалист хочет вернуться к работе в Серии А. Также Ювентус намерен окончательно завершить соглашение с тренером.

Отмечается, что друг Сарри заявил, что менеджер не исключает варианта возвращения в Наполи, где у него сохранились хорошие отношения с президентом Аурелио де Лаурентисом.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет разорвать контракт с Сарри, чтобы не выплачивать компенсацию тренеру.