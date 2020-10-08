Менеджер имеет шанс вскоре вернуться к работе.
Маурицио Сарри, getty images
08 октября 2020, 12:35
Руководство Фиорентины заинтересовано в услугах бывшего главного тренера Ювентуса Маурицио Сарри, утверждает Tuttosport.
По данным источника, "фиалки" недовольны ситуацией команды в турнирной таблице и готовы пригласить Сарри, как только он уладит все свои вопросы с туринцами.
Ранее сообщалось, что у менеджера с Ювентусом есть действующий контракт, и стороны работают над тем, чтобы погасить договор.
Также отмечается, что за ситуацией вокруг Сарри активно наблюдает Рома.