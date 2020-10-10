Италия

Вингер мог сменить прописку в межсезонье.

Даниэль Бога, агент крайнего полузащитника Наполи Жереми Бога, заявил, что игрок мог в трансферное окно перейти в Наполи.

"Рынок закрылся, он больше об этом не думает. Он концентрируется на Сассуоло".

"Прошло несколько недель с тех пор, как я разговаривал со спортивным директором Наполи Джунтоли. Наполи сделал несколько предложений Сассуоло, которые клуб отклонил, потому что хотел больше денег".

"Наполи очень старался купить игрока, и Сассуоло не хотел продавать. Не факт, что в будущем все будет по-другому", — сказал агент Sky Italia.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Бога также был французский Ренн.