Италия

Бельгиец рассказал о выступлениях в миланском клубе.

Нападающий Ромелу Лукаку прокомментировал выступления в составе Интера под руководством Антонио Конте.

"С Конте я стал лучше в каждом аспекте. Он подходящий тренер для побед, как и для Интера. Мы неплохо выступили в чемпионате и в Серии А, но теперь мы должны подтвердить это результатами на поле.

Какие самые веселые одноклубники? Сенси, Лаутаро, Янг, Ханданович и Барелла. Самый серьезный? Не знаю, мы все дружны, никто не остается в стороне.

Сложно играть на пустых стадионах, надеюсь, болельщики скоро вернутся", – приводит слова Лукаку сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В этом сезоне 27-летний игрок провел 3 поединка в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами.