Италия

Ганский защитник может продолжить карьеру в Генуе.

Экс-защитник Интера Квадво Асамоа может подписать контракт с Интером с зарплатой в миллион евро за сезон, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport.

Сейчас ганец пребывает в статусе свободного агента после того, как Интер расторг с ним контракт. В Сампдории он может воссоединиться с другим бывшим футболистом "нерадзурри" Антонио Кандревой.

СМИ утверждают, что Квадво уже отверг предложения Рединга, а также неназванных клубов MLS.