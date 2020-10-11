Ганский защитник может продолжить карьеру в Генуе.
Квадво Асамоа, Getty Images
11 октября 2020, 15:08
Экс-защитник Интера Квадво Асамоа может подписать контракт с Интером с зарплатой в миллион евро за сезон, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport.
Сейчас ганец пребывает в статусе свободного агента после того, как Интер расторг с ним контракт. В Сампдории он может воссоединиться с другим бывшим футболистом "нерадзурри" Антонио Кандревой.
СМИ утверждают, что Квадво уже отверг предложения Рединга, а также неназванных клубов MLS.