"Россонери" рассматривают вариант с украинским игроком.
Виталий Миколенко, фото Динамо
12 октября 2020, 11:29
Скауты Милана присутствовали на поединках сборной Украины против команд Франции и Германии, сообщает Calciomercato.
По данным источника, итальянцы наблюдали за игрой защитника Виталия Миколенко. Игрок провел один тайм против французов и целый поединок против немцев.
Отмечается, что Милан уже давно изучает возможность приобрести украинца. Динамо оценивает игрока в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Миколенко подписал новый контракт с Динамо до 2025 году.