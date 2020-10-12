Италия

"Россонери" рассматривают вариант с украинским игроком.

Скауты Милана присутствовали на поединках сборной Украины против команд Франции и Германии, сообщает Calciomercato.

По данным источника, итальянцы наблюдали за игрой защитника Виталия Миколенко. Игрок провел один тайм против французов и целый поединок против немцев.

Отмечается, что Милан уже давно изучает возможность приобрести украинца. Динамо оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Миколенко подписал новый контракт с Динамо до 2025 году.