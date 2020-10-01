Украина

Футболисты подписали пятилетние договоры с киевлянами.

Полузащитник Николай Шапаренко и защитник Виталий Миколенко продлили соглашения с Динамо, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Оба футболиста поставили подписи под пятилетними контрактами с киевлянами до июня 2025 года.

Шапаренко присоединился к Динамо летом 2015-го из Мариуполя. В этом сезоне 21-летний игрок провел 8 поединков в футболке "бело-синих", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Миколенко является воспитанником Динамо, дебютировав в первой команде в августе 2017 года. В этом сезоне 21-летний защитник сыграл 6 матчей в составе киевлян, отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Динамо может подписать полузащитника Брайтона Тудора Балуцэ.