Футболисты подписали пятилетние договоры с киевлянами.
Николай Шапаренко, ФК Динамо
01 октября 2020, 15:37
Полузащитник Николай Шапаренко и защитник Виталий Миколенко продлили соглашения с Динамо, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Оба футболиста поставили подписи под пятилетними контрактами с киевлянами до июня 2025 года.
Шапаренко присоединился к Динамо летом 2015-го из Мариуполя. В этом сезоне 21-летний игрок провел 8 поединков в футболке "бело-синих", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Миколенко является воспитанником Динамо, дебютировав в первой команде в августе 2017 года. В этом сезоне 21-летний защитник сыграл 6 матчей в составе киевлян, отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Динамо может подписать полузащитника Брайтона Тудора Балуцэ.