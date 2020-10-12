Италия

Шведский вингер высоко ценит своего товарища по Ювентусу.

Деян Кулусевски, который летом присоединился к Ювентусу, уверен, что его одноклубник Криштиану Роналду просто неудержим. В первой игре Роналду забил два гола шведам.

"В первом матче было невозможно остановить Криштиану. Никто не может это сделать. Если у Роналду хороший день, он решает исход матчей в одиночку", — цитирует Кулусевски Football Italia со ссылкой на Aftonbladet.

"В среду у нас будет еще один шанс. Будет здорово встретиться с ним, ведь мы узнаем друг друга все лучше".

Матч Португалия – Швеция состоится в среду, 14 октября. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.