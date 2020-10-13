Италия

Итальянский вингер готов вернуться на поле.

Полузащитник Федерико Бернардески приступил к тренировкам Ювентуса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Бернардески получил мышечное повреждение в расположении сборной Италии в начале сентября и с тех пор находился в лазарете. На этой неделе 26-летний игрок вернулся к тренировкам в общей группе, готовясь ко встрече с Кротоне.

В этом сезоне Бернардески пока не провел ни одного поединка в футболке "бьянконери".

Матч Кротоне – Ювентус в 4-м туре Серии А запланирован на 17 октября.