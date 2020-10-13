Италия

Испанец поделился впечатлениями после перехода в итальянский клуб.

Полузащитник Браим Диас прокомментировал свой переход в Милан и рассказал о поддержке со стороны партнеров по команде.

"У меня было много предложений, но я выбрал Милан, потому что это большой клуб. Нам нужно продолжать работать, потому что у нас молодая команда с опытными ребятами, которые нам помогают.

Ибрагимович дает мне много советов с момента моего прихода. Он делает разницу на поле, несмотря на возраст.

Тео Эрнандес покрасит волосы в красный и черный? Я сам готов это сделать, если мы пробьемся в Лигу чемпионов. Мы сможем сделать селфи", – приводит слова Диаса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 5 поединков в футболке "россонери", отличившись одним голом.