Италия

Новичок Фиорентины поделился своими впечатлениями от Италии.

В прошлое трансферное окно Хосе Кальехон присоединился к Фиорентине после семи лет в Наполи.

"Я прожил много лет в Неаполе, забил много голов. Теперь я перешел в Фиорентину с тем же желанием помогать команде, раздавать ассисты и, по возможности, забивать голы", — цитирует Кальехона Football Italia.

"Я прожил семь прекрасных лет в Наполи. Я люблю Неаполь и всегда буду любить. Это был прекрасный период, но пришло время принимать решение, и мой опыт был окончен. Конечно, было сложно, но в это время я много думал и решил, что мой цикл в Неаполе окончен".

Болельщики Фиорентины ждут, когда смогут увидеть 33-летнего испанца на поле вместе с Франком Рибери.

"Мы разговаривали с Рибери. Конечно, нам будет весело, мы забьем много голов вместе", — уверен Кальехон.

"Единственное, чего мне не хватает в Италии – Скудетто. С Наполи мы были близки. Я не люблю говорить о целях, но я действительно хочу хорошо себя проявить".

Следующий матч Фиорентина проведет 18 октября на выезде против Специи. После трех сыгранных матчей "фиалки" идут на 13-м месте в чемпионате Италии, набрав три очка.