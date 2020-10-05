Испанец продолжить выступать в чемпионате Италии.
Хосе Кальехон, ФК Фиорентина
05 октября 2020, 21:09
Фиорентина на своем официальном сайте объявила о подписании полузащитника Хосе Кальехона, который минувшим летом покинул Наполи на правах свободного агента.
Финансовые детали сделки и сроки соглашения с 33-летним испанцем не разглашаются.
В прошлом сезоне Хосе Кальехон записал на свой счет 4 гола и 7 результативных передач в 33 поединках Серии А.
Напомним, ранее Фиорентина отдала Федерико Кьезу в двухлетнюю аренду в Ювентус, который оставил за собой право выкупа футболиста за 40 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов.