Италия

Испанец продолжить выступать в чемпионате Италии.

Фиорентина на своем официальном сайте объявила о подписании полузащитника Хосе Кальехона, который минувшим летом покинул Наполи на правах свободного агента.

Финансовые детали сделки и сроки соглашения с 33-летним испанцем не разглашаются.

В прошлом сезоне Хосе Кальехон записал на свой счет 4 гола и 7 результативных передач в 33 поединках Серии А.

Напомним, ранее Фиорентина отдала Федерико Кьезу в двухлетнюю аренду в Ювентус, который оставил за собой право выкупа футболиста за 40 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов.