Италия

Футболисты продолжат тренировки в группе, но не будут контактировать с другим персоналом туринского клуба.

Руководство Ювентуса приняло решение отправить на изоляцию весь состав первой команды после того, как полузащитник Вестона Маккенни сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Футболисты продолжат тренироваться в группе и готовиться к предстоящим поединкам, однако при этом они не будут контактировать с другим персоналом команды в соответствии с регламентом и медицинским протоколом.

Напомним, ранее коронавирус выявили у нападающего Криштиану Роналду. Чтобы сыграть в поединке Лиги чемпионов против Барселоны, португальцу необходимо сдать отрицательный тест минимум за неделю до матча, который запланирован на 28 октября.