Италия

Президент клуба рассказал о работе со специалистом.

Президент Ювентуса Андреа Аньелли высказал свое мнение о пребывании Маурицио Сарри во главе команды в прошлом сезоне.

"Маурицио — очень хороший человек. У него отличное чувство юмора, у него есть интересы помимо футбола. Но главная страсть Сарри — это футбол".

"Я рад, что он выиграл скудетто с нами. Но я не думаю, что между Маурицио и Ювентусом когда-либо была химия. Радует другое, что на протяжении последних лет командный дух только повышается. Мы научились преодолевать трудности, которые жизнь нам постоянно преподносит", — заявил Аньелли официальному сайту клуба.

Ранее президент Юве заявил, что весь мир хочет, чтобы Андрея Пирло и команда потерпели неудачу.