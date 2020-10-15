Италия

Андреа Аньелли уверен, что все настроены против его команды.

Владелец Ювентуса Андреа Аньелли считает, что недоброжелатели смакуют даже малейшую неудачу команды и желают провала ей и ее новому тренеру Андреа Пирло.

"Весь мир вокруг нас с нетерпением ждет возможности посмаковать наши возможные неудачи, – цитирует Football Italia слова Аньелли, сказанные на его пресс-конференции. – Зная, что Андреа Пирло не провел с командой полноценную предсезонную подготовку и не имеет тренерского опыта, все предчувствуют и желают ему провала".

"Однако я думаю, что наших недоброжелателей ждет разочарование. Я видел, как работает Андреа и его тренерская команда, поэтому уверен в успехе".

Не обошел стороной Аньелли и вопрос с технической победой, присужденной Ювентусу в несостоявшемся матче с Наполи в третьем туре.

"Этот вопрос вообще нас не касается. Это дело Наполи, организаторов соревнований и спортивного правосудия. Мы никак не влияли на это решение".

Ранее сообщалось, что итальянские футбольные чиновники присудили Наполи техническое поражение со счетом 0:3 и сняли с команды одно очко за то, что неаполитанцы прислушались к запрету санитарных служб провинции Кампанья и не отправились на матч третьего тура Серии А против Ювентуса в Турин.