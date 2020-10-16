Италия

Португалец высказался о необычном межсезонье.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека высказал свое мнение о прошедшем трансферном окне в Европе.

"Доволен ли я летним трансферным окном? Тренеры никогда не бывают полностью удовлетворены такими вещами".

"Были одна или две позиции, которые мы могли укрепить, но это было самое тяжелое лето за многие годы из-за коронавируса и связанных с этим финансовых проблем", — цитирует Фонсеку Record.

Ранее португальский специалист заявил, что уверен, что Рома под его руководством сумеет добиться успеха.