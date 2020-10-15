Италия

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился своим видением ситуации в клубе.

По мнению Паулу Фонсеки, для того, чтобы бороться за трофеи, Роме нужна стабильность и больше средств.

"С тех пор, как я пришел в Рому, в клубе произошли существенные изменения к лучшему, – сказал тренер Ромы в интервью Record. – Сейчас очень важно стабилизировать ситуацию и ставить задачи в соответствии с вложенными инвестициями".

"Сейчас в Серии А есть две или три команды, способные бороться за титул, намного больше тех, кто может замахнуться на путевку в Лигу чемпионов, но для достижения определенных результатов нужны соответствующие инвестиции".

"Я оптимист, и я вовсе не потерял мотивацию продолжать работать здесь. Рома не выигрывала трофеев 12 лет, но я верю в успех".

Ранее сообщалось, что Фонсека второй самый высокооплачиваемый тренер Серии А после Антонио Конте.