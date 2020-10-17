Италия

Вашему вниманию котировки букмекеров на центральный поединок тура.

В поединке четвертого тура чемпионата Италии Интер в рамках дерби померится силами с Миланом.

Отметим, что преимущество в грядущем противостоянии букмекеры отдают "нерадзурри". Так, компания Parimatch предлагает на победу команды Конте коэффициент 2,25

Успех Милана в предстоящем дерби оценен в 3,15. Ничейный же результат представлен коэффициентом 3,60.

Напомним, матч Интер — Милан состоится сегодня, 17 октября, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.