Италия

У итальянской Серии А появился четко выраженный лидер уже после четвертого тура (2:1).

Субботний игровой день совмещал в себе достаточно матчей с высоким уровнем вовлечения телевизионной аудитории, однако одна игра в рамках четвертого тура итальянской Серии А стояла особняком. "Джузеппе Меацца" — именно таковым было название легендарного стадиона в Милане в отчетный вечер, ведь на его поле Интер принимал в гостях принципиального соперника в лице соседей из "красно-черной" половины европейской столицы моды. Впервые за долго время данная встреча проходила в контексте превосходящей позиции в турнирной таблице со стороны "россонери".

Стефано Пиоли сумел собрать боевой коллектив, и уже с начала нового сезона дает с ним первые результаты тяжелой работы. Формально, Милан выход в лидирующую группу команд после трех стартовых побед, а поражение Аталанты несколькими часами ранее в матче против Наполи открыло "красно-черным" прямую дорогу на вершину турнирной таблицы.

Однако напротив команды Пиоли находился клуб с не менее амбициозными задачами на сезон. Интер не сумел в прошлом футбольном году успешно завершить борьбу за титул с туринским Ювентусом, поэтому основательно закупился на трансферном рынке, и зашел на второй круг в своих попытках завоевать скудетто. Вот только первая потеря очков со стороны "нерадзурри" уже имела место быть — ничья с Лацио (1:1) не позволила "змеям" приобщиться к лидирующей группе перед началом тура.

Начало 208-го по счету миланского дерби осталось за номинальными гостями благодаря Златану Ибрагимовичу. Именно опытный шведский футболист сумел заработать пенальти уже на 10-й минуте, убежав в контратаку от центра поля, а затем ловким движением корпуса подставившись под фол со стороны не менее закаленного в боях Александра Коларова. С реализацией пенальти возникли проблемы — Ханданович установил рекорд по количеству отраженных одиннадцатиметровых ударов в Серии А (25), но отскок пришелся в комфортную зону для форварда соперников.

Не прошло и трех минут, как Коларову вновь необходимо было следить за Ибрагимовичем во время передачи с левого фланга от Леау. Серб проиграл позицию, после чего Златан в касание оформил дубль. Ужасный старт дерби для Интера, ведь в эти минуты мяч даже не доходил до владений Доннаруммы. Вернуться как можно быстрее в игру — вот о чем мечтали "нерадзурри" в установившихся условиях. Отчасти это получилось благодаря стараниям Лукаку, завершившего прострел с левого фланга штрафной от Перишича в середине тайма.

Голевые моменты стали роскошью для отчетной дуэли после столь уверенного стартового отрезка. До перерыва лишь Лукаку сумел потревожить Доннарумму, завершив ударом головой навес с углового с левого фланга. После перерыва тренерам обеих команд пришлось искусственно поднимать темп поединка чередой заменой. Милан постепенно уходил в контратакующий вариант, в то время как Интер продолжал напирать на чужие владения через фланг Хакими. Ашраф имел один из наиболее реальных моментов для гола в составе своей команды, однако промахнулся ударом головой мимо дальней штанги, замыкая наброс Видаля с левого фланга.

Милан в контратаке огрызнулся лишь однажды, но Крунич сумел извлечь только гнев Ибрагимовича в свою сторону промаху из левой половины штрафной после паса на ход от Кастильехо. Нервы встречи были заметны только лишь в подобных микромоментах. Команды дотерпели в созидании почти до финального свистка, после чего случился удар пяткой от Лукаку на четвертой компенсированной минуте, но и он пришелся точно в Доннарумму. Итальянское первенство теперь имеет достаточно неожиданную команду на своей вершине!

В следующем туре миланский Интер сыграет в гостях у Дженоа, а Милану предстоит домашнее противостояние с римской Ромой.Интер —1:2Лукаку, 29 — Ибрагимович, 13, Леау, 16На 13-й минуте Златан Ибрагимович не забил пенальти (вратарь).Ханданович — Д`Амброзио, Де Врей, Коларов — Хакими, Барелла, Брозович (Эриксен, 68), Перишич — Видаль (Санчес, 84) — Лукаку, Мартинес.Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье (Тоналли, 87), Беннасер — Салемакерс (Кастильехо, 62), Чалханоглу, Леау (Крунич, 62) — Ибрагимович.Предупреждения: Брозович, Видаль, Хакими — Кьер, Кессье.