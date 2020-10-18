Италия

"Нероверди" победили на выезде со счетом 4:3.

В матче 4-го тура Серии А Сассуоло одержал выездную победу над Болоньей со счетом 4:3. "Красно-синие" выели в счете 3:1 к середине второго тайма, но пропустили трижды и позволили гостям добиться победы.

Болонья – Сассуоло 3:4

Голы: Сориано, 9, Сванберг, 39, Орсолини, 60 – Берарди, 18, Джуричич, 64, Капуто, 70, Томиясу, 77 (автогол).

Болонья: Скорупски, Ларангейра, де Сильвестри (Мбайе, 64), Томиясу, Хики, Сориано, Сванберг (Домингес, 65), Схаутен, Орсолини, Паласио (Сантандер, 76), Барроу (Сансоне, 76).

Сассуоло: Консильи, Кирикеш, Кирьякопулос, Мюльдюр (Айхан, 61), Феррари (Пелузо, 90), Бурабия (Распадори, 61), Джуричич (Обианг, 81), Локателли, Траоре (Лопес, 61), Берарди, Капуто.

Предупреждения: Сванберг, Скорупски, Мбайе – Локателли, Айхан.