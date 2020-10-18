Италия

Туринский клуб проиграл со счетом 2:3.

В матче 4-го тура Серии А Торино уступил Кальяри со счетом 2:3. Дублем в составе "быков" отличился Андреа Белотти, а "красно-синие" ответили на это голами Жоао Педро и дублем Джованни Симеоне.

Торино завершал поединок в меньшинстве после удаления голкипера Ваньи Милинковича-Савича.

Торино – Кальяри 2:3

Голы: Белотти, 4 (пенальти), 49 – Жоао Педро, 12, Симеоне, 19, Симеоне, 73.

Торино: Сиригу – Войвода (Синго, 79), Лянко, Нкулу, Родригес (Мурру, 88) – Мейте (Верди, 79), Ринкон, Линетти (Ансальди, 88) – Лукич – Белотти, Бонаццоли.

Кальяри: Краньо – Дзаппа, Валюкевич, Годин, Ликояннис – Нандес, Марин, Рог (Клаван, 90), Соттиль (Унас, 84) – Жоао Педро (Калигара, 85), Симеоне (Паволетти, 76).

Предупреждения: Ринкон, Бонаццоли – Рог, Ликояннис, Паволетти.

Удаление: Милинкович-Савич, 87.