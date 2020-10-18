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    18 октября 2020, 19:40

    Болонья — Сассуоло 3:4 Видео голов и обзор матча

    Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

    Болонья — Сассуоло 3:4 Видео голов и обзор матча
    18 октября 2020, 19:40

    В матче 4-го тура Серии А Сассуоло одержал выездную победу над Болоньей со счетом 4:3. Команды отметились семью голами, а гости смогли отыграться со счета 1:3.

    Обзор матча:


    Болонья – Сассуоло 3:4
    Голы: Сориано, 9, Сванберг, 39, Орсолини, 60 – Берарди, 18, Джуричич, 64, Капуто, 70, Томиясу, 77 (автогол).

    Болонья: Скорупски, Ларангейра, де Сильвестри (Мбайе, 64), Томиясу, Хики, Сориано, Сванберг (Домингес, 65), Схаутен, Орсолини, Паласио (Сантандер, 76), Барроу (Сансоне, 76).

    Сассуоло: Консильи, Кирикеш, Кирьякопулос, Мюльдюр (Айхан, 61), Феррари (Пелузо, 90), Бурабия (Распадори, 61), Джуричич (Обианг, 81), Локателли, Траоре (Лопес, 61), Берарди, Капуто.

    Предупреждения: Сванберг, Скорупски, Мбайе – Локателли, Айхан.

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