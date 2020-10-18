Италия

Хозяева набрали три очка в непростом поединке.

Удинезе принимал Парму в рамках четвертого тура чемпионата Италии и добился победы, забив трижды.

Решающим в матче стал гол Пуссетто, который вышел на замену, на 82-й минуте. Для "фриульцев" это стали первые очки в сезоне.

Удинезе — Парма 3:2

Голы: Самир, 28, Якопони, 52 (автогол), Пуссетто, 82 — Эрнани, 26, Карамо, 70

Удинезе: Николас — тер Авест, Родриго Бекао, Самир, Де Майо, Аувеян (Форестьери, 78) — де Пауль, Арслан (Макенго, 67), Перейра (Деулофеу, 78) — Окака Чука, Лазанья (Пуссетто, 67).

Парма: Сепе — Пеццелла, Лорини, Якопони, Гальоло- Куртич (Зом, 64), Бругман (Сипрьен, 64), Куцка — Жервиньо, Эрнани (Грасси, 80), Карамо.

Предупреждения: Родриго Бекао, Арслан - Бругман, Якопони, Макенго.