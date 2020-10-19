Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке четвертого тура итальянской Серии А Рома принимала на своем поле Беневенто, с которым устроила настоящую голевую феерию.

Подопечные Паулу Фонсеки отправили в ворота соперника пять мячей, тогда как игрокам Беневенто лишь дважды удалось отличиться в этом матче. Таким образом, финальный свисток зафиксировал победу Ромы со счетом 5:2.

Смотрите видео голов и обзор матча Рома — Беневенто:

Рома - Беневенто 5:2

Голы: Педро, 31, Джеко, 35, 78, Верету, 67, Перес — Капрари, 5, Лапдула, 55

Рома: Миранте — Сантон (Бруно Перес, 73), Рожер (Кумбула, 78), Манчини, Спинаццола — Пеллегрини, Кристанте — Мхитарян, Верету (Вильяр, 73), Педро (Карлес Перес, 78) — Джеко (Майораль, 85).

Беневенто: Монтипо — Кальдирола, Глик, Летициа, Фулон (Маджо, 86) — Дабо (Импрота, 75), Скьяттарелла (Хетемай, 82), Ионицэ — Яго Фальке (Инсинье, 46), Капрари, Лападула (Сау, 82).

Предупреждения: Ибаньес, Верету, Сантон — Капрари