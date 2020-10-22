Италия

"Нерадзурри" рискуют остаться без форварда.

Нападающий Интера Алексис Санчес рискует пропустить поединок второго тура Лиги чемпионов против Шахтера, сообщает Corriеre dello Sport.

Отмечается, что чилийский футболист был заменен по ходу поединка против Боруссии М, так как получил повреждение бедра, и был заменен на Лаутаро Мартинеса.

По данным источника, Санчес, помимо игры против дончан, может пропустить поединок в рамках Серии А против Дженоа.

Напомним, в рамках первого тура Лиги чемпионов Интер не сумел в родных стенах обыграть Боруссию М.