Команды забили шесть голов на двоих.
Сассуоло и Торино сыграли вничью, Getty Images
23 октября 2020, 23:57
Сассуоло на своем поле сыграл вничью с Торино в матче пятого тура чемпионата Италии.
Поединок выдался весьма богатым на голы, хотя в первом тайме был забит только один мяч — на 33-й минуте гости открыли счет благодаря усилиям Линетти.
Настоящая борьба развернулась в последние 20 минут матча — Джуричич восстановил паритет, однако через несколько минут Торино вколотил два мяча в ворота Консильи и был весьма близок к тому, чтобы увезти три очка.
Однако подопечные Роберто Де Дзерби не собирались сдаваться и сумели отыграть оба мяча, завершив поединок со счетом 3:3.
После пяти сыгранных игр Сассуоло занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 11 очков. Торино же находится в зоне вылета — на 19-й строчке, за четыре матча набрав только 1 балл.
Сассуоло — Торино 3:3
Голы: Джуричич, 71, Кирикеш, 84, Капуто, 85 — Линетти, 33, Белотти, 77, Лукич, 79.
Сассуоло: Консильи — Феррари, Кирикеш, Айхан (Бога, 61), Кирьякопулос (Рожерио, 74) — Распадори (Бурабия, 62), Локателли,Лопес (Мюльдюр, 62) — Берарди, Капуто, Джуричич (Траоре, 90).
Торино: Сиригу — Бремер, Льянко, Войвода (Синго, 62) — Лукич, Базелли, Линетти, Родригес (Ансальди, 89), — Мейте — Верди (Нкулу, 74), Белотти.
Предупреждения: Феррари, Ринкон, Берарди — Войвода.