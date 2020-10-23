Италия

Команды забили шесть голов на двоих.

Сассуоло на своем поле сыграл вничью с Торино в матче пятого тура чемпионата Италии.

Поединок выдался весьма богатым на голы, хотя в первом тайме был забит только один мяч — на 33-й минуте гости открыли счет благодаря усилиям Линетти.

Настоящая борьба развернулась в последние 20 минут матча — Джуричич восстановил паритет, однако через несколько минут Торино вколотил два мяча в ворота Консильи и был весьма близок к тому, чтобы увезти три очка.

Однако подопечные Роберто Де Дзерби не собирались сдаваться и сумели отыграть оба мяча, завершив поединок со счетом 3:3.

После пяти сыгранных игр Сассуоло занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 11 очков. Торино же находится в зоне вылета — на 19-й строчке, за четыре матча набрав только 1 балл.

Сассуоло — Торино 3:3

Голы: Джуричич, 71, Кирикеш, 84, Капуто, 85 — Линетти, 33, Белотти, 77, Лукич, 79.

Сассуоло: Консильи — Феррари, Кирикеш, Айхан (Бога, 61), Кирьякопулос (Рожерио, 74) — Распадори (Бурабия, 62), Локателли,Лопес (Мюльдюр, 62) — Берарди, Капуто, Джуричич (Траоре, 90).

Торино: Сиригу — Бремер, Льянко, Войвода (Синго, 62) — Лукич, Базелли, Линетти, Родригес (Ансальди, 89), — Мейте — Верди (Нкулу, 74), Белотти.

Предупреждения: Феррари, Ринкон, Берарди — Войвода.