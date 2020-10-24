Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.

В пятом туре чемпионата Италии Сассуоло принимал Торино. По итогам первого тайма хозяева проигрывали 0:1. На 71-й минуте "нероверди" смогли отыграться (забил Джуричич), но лишь затем, чтобы на 77-й и 79-й пропустить от Белотти и Лукича.

Несмотря на малое количество времени, Сассуоло не здался. Кирикеш и Капуто на 84-й и 85-й установили окончательный счет – 3:3.

Сассуоло — Торино 3:3

Голы: Джуричич, 71, Кирикеш, 84, Капуто, 85 — Линетти, 33, Белотти, 77, Лукич, 79.

Сассуоло: Консильи — Феррари, Кирикеш, Айхан (Бога, 61), Кирьякопулос (Рожерио, 74) — Распадори (Бурабия, 62), Локателли,Лопес (Мюльдюр, 62) — Берарди, Капуто, Джуричич (Траоре, 90).

Торино: Сиригу — Бремер, Льянко, Войвода (Синго, 62) — Лукич, Базелли, Линетти, Родригес (Ансальди, 89), — Мейте — Верди (Нкулу, 74), Белотти.

Предупреждения: Феррари, Ринкон, Берарди — Войвода.