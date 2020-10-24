Италия

Экс-полузащитник "старой синьоры" рассказал, в чем была главная проблема бывшего тренера туринцев.

Маурицио Сарри проработал в Ювентусе всего один сезон, после чего был уволен, несмотря на победу в чемпионате Италии. Президент клуба Андреа Аньелли, комментируя это решение, говорил о недостатке "химии" между тренером и игроками. Бывший полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич это подтвердил.

"Что меня и поныне больше всего разочаровывает, так это то, что Сарри не доверял футболистам Ювентуса. То, как он ошибочно судил о ком-то, это самое худшее. Ведь каждый футболист команды всегда был и будет готов отдать все ради Юве", — заявил Пьянич в интервью Tuttosport, которое цитирует Football Italia.

"Все игроки – профессионалы, которые хотят достичь поставленных целей. И если тренер в этом сомневается, то это и есть та самая нехватка химии, о которой говорил президент".

Маурицио Сарри говорил, что некоторые футболисты Ювентуса действуют против него и не выкладываются на 100%.

"Никто не сомневается в качествах Сарри как тренера, но это была его проблема. В конечном итоге, он выиграл Скудетто, что никогда нельзя воспринимать как что-то само собой разумеющееся", — добавил Миралем.

Сам Миралем перешел летом из Ювентуса в Барселону. Теперь он готовится ко встрече с туринцами в Лиге чемпионов, которая состоится 28 октября.