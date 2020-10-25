Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Аталанта уступила на своем поле Сампдории в поединке пятого тура итальянской Серии А.

Гости отправили в ворота бергамасков три мяча, тогда как подопечным Джан Пьеро Гасперини удалось лишь единожды забить в этом матче.

Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта — Сампдория:

Аталанта — Сампдория 1:3

Голы: Сапата, 80 — Квальярелла, 13, Торсби, 59, Янкто, 90+1

Аталанта: Спортьелло — Депаоли (Хатебур, 60), Паломино, Джимсити, Шутало (Толои, 46), Мохика (Госенс, 46) — Гомес, Пашалич, Иличич, де Рон (Малиновский, 63) — Ламмерс (Сапата, 46).

Сампдория: Аудеро — Тонелли, Ауджелло, Йосида, Берешиньски — Торсби, Экдаль, Дамсгор (Лерис, 73), Янкто, Рамирес (Верре, 66) — Квальярелла (Кейта Бальде, 66).

Предупреждения: Мохика, Малиновский, Паломино — Тонелли, Йосида, Кейта, Янкто