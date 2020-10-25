Италия

Представляем вашему вниманию видообзор игры чемпионата Италии.

В пятом туре Серии А Лацио и Болонья все голы приберегли на второй тайм. На забитые Луисом Альберто и Чиро Иммобиле голы Сампдория ответила лишь точным ударом Лоренцо Де Сильвестри. Лацио победил 2:1.

Лацио – Болонья 2:1

Голы: Луис Альберто, 54, Иммобиле, 76 – де Сильвестри, 90.

Лацио: Рейна – Габаррон, Худт, Ачерби – Марушич (Лаццари, 42), Акпа-Акпро, Лейва (Эскаланте, 42; Пароло, 79), Луис Альберто (Перейра, 79), Фарес – Корреа (Мурики, 64), Иммобиле.

Болонья: Скорупски – де Сильвестри, Данило, Томиясу, Хики (Денсвил, 89) – Орсолини (Виньято, 81) Сориано, Схаутен, Сванберг (Бальдурссон, 73), Сансоне (Сантандер, 81) – Паласио (Барроу, 72).

Предупреждения: Ачерби, Худт, Акпа-Акпро – Томиясу, Сванберг.