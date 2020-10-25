Италия

Менеджер не знает о сроках возвращения игрока.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло заявил, что не знает, сможет ли нападающий Криштиану Роналду принять участие в ближайших поединках.

"У нас было время, чтобы перезагрузиться. С нами не будет Кьеллини в ближайших поединках, он выбыл на несколько дней. Все остальные игроки готовы сыграть".

"По поводу Роналду у меня нет новостей. Он сдал тест на коронавирус, мы сообщим, если что-то изменится", — цитирует Пирло Tuttomercatoweb.

Ранее СМИ сообщали, что и повторный тест португальца продемонстрировал положительный результат, а потому форвард не сможет сыграть против Барселоны в Лиге чемпионов.