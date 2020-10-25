Неаполитанцы набрали три очка в непростом поединке, "крестоносцы" сыграли вничью.
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25 октября 2020, 18:29
Наполи в поединке пятого тура пожаловал в гости к Беневенто и добился волевой победы со счетом 2:1.
Парма, в свою очередь, в результативном поединке спасла ничью против Специя.
Парма — Специя 2:2
Голы: Гальоло, 34, Куцка, 90+2 — Шабо, 28, Агудело, 31
Парма: Сепе — Гальоло, Якопони, Пеццелла, Грасси — Куртич (Зом, 79), Бругман (Сипрьен, 53), Куцка — Эрнани (Карамо, 53), Жервиньо, Корнелиус.
Специя: Проведель - Шабо, Сала (Феррер, 55), Терци, Бастони (Делль`Орко, 63) — Побега (Эстевес, 54), Агум, Агудело (Верде, 63), Бартоломеи — Джаси, Нзола (Пикколи, 82).
Предупреждения: Грасси, Эрнани, Сохм — Феррер, Побега
Беневенто — Наполи 1:2
Голы: Инсинье, 30 — Инсинье, 60, Петанья, 67.
Беневенто: Монтипо — Фулон (Маджо, 64), Летициа, Кальдирола, Глик — Ионицэ, Дабо (Импрота, 64), Инсинье (Ди Серио, 77), Скьяттарелла - Капрари (Туйя, 53), Лападула (Сау, 64).
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Мариу Руй, Манолас — Бакайоко (Демме, 74), Фабиан Руис (Лоботка, 88) — Лосано (Политано, 58), Инсинье (Гулям, 88), Осимхен, Мертенс (Петанья, 58).
Предупреждения: Капрари, Фулон, Глик - Политано.