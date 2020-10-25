Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и Верона.

Коллектив Андреа Пирло в рамках очередного футбольного уик-энда будет восстанавливаться от выездного матча против киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов УЕФА (2:0) домашним противостоянием с Вероной, которая расположилась в турнирной таблице сразу за действующим чемпионом после сыгранных на старте сезона поединков.

От самого прихода на пост главного тренера началась эпопея о, якобы, "не любви" Пирло к аргентинскому полузащитнику команды Пауло Дибале. С уверенностью можно утверждать лишь то, что один из ключевых игроков Юве прошлого сезона лишь в пятом туре нового сезона получил место в стартовом составе своей команды. Кроме того, Демирал выйдет в центре обороны вместо травмированного в игре на "Олимпийском" Кьеллини, а Артур и Бернардески начнут игру с первых минут, а не с лавки для запасных, как это было в прошлом матче против Кротоне (1:1).

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Демирал — Куадрадо, Артур, Рабио, Бернардески — Рэмси — Дибала, Мората.

Запасные: Пинсольо, Буффон, Маккенни, Бентанкур, Фработта, Портанова, Вриони, Кулусевски, Рафиа.



Верона: Сильвестри — Чеккерини, Ловато, Эмперер — Фараони, Виейра, Тамезе, Лазович — Колли, Дзакканьи — Калинич.

Запасные: Берарди, Пандур, Димарко, Барак, Фавилли, Илич, Терраччано, Кансельери, Рюгг, Маньни, Давидович, Амионе.



Матч Ювентус — Верона начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.