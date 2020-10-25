Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Серии А.

Наполи в поединке пятого тура пожаловал в гости к Беневенто и добился волевой победы со счетом 2:1. Отметим, что голами отметились оба брата Инсинье.

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:

Беневенто — Наполи 1:2

Голы: Инсинье, 30 — Инсинье, 60, Петанья, 67.

Беневенто: Монтипо — Фулон (Маджо, 64), Летициа, Кальдирола, Глик — Ионицэ, Дабо (Импрота, 64), Инсинье (Ди Серио, 77), Скьяттарелла - Капрари (Туйя, 53), Лападула (Сау, 64).

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Мариу Руй, Манолас — Бакайоко (Демме, 74), Фабиан Руис (Лоботка, 88) — Лосано (Политано, 58), Инсинье (Гулям, 88), Осимхен, Мертенс (Петанья, 58).

Предупреждения: Капрари, Фулон, Глик - Политано.