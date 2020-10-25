Италия

Воспитанник "Старой Синьоры" Андреа Фавилли открыл счет во втором тайме, но Деян Кулусевски уберег свою команду от первого поражения в сезоне (1:1).

Действующий чемпион Италии успешно стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов в гостевом матче против киевского Динамо (2:0) ранее на отчетной неделе, поэтому к делам во внутреннем первенстве возвращался с надеждой улучшить неудачное свое положение после неудач прошлых туров. Туринский Ювентус не попадал в зону еврокубков перед началом пятого тура, что точно не могло устроить всех причастных к "Старой Синьоре". Так уж сложилось на старте сезона, что свой матч уик-энда "зебры" проводили против прямого преследователя в турнирной таблице — Вероны, которая прошлый футбольный год завершила в середине таблицы Серии А.

Однако в этом сезоне "мастиффы" решили взяться, что называется, со старта, одержав ровно столько же побед, сколько и Ювентус до их отчетной встречи. Да и ничейных результатов у Эллас было столько же — отличие между командами состояло лишь в поражении подопечных Ивана Юрича в гостях у Пармы в третьем туре (0:1). Туринцы не знали горечи серьезных осечек в новом сезоне, но и регулярными потерями очков точно не могли доставить радости своим фанатам, которые каждый матч предвосхищают в ожидании новых решений от тренерского штаба Андреа Пирло.

Криштиану Роналду все еще не помощник своей команде, поэтому его место в атаке периодически тасуется между разнообразными претендентами. Федерико Кьеза был бы одним из таковых, если бы в матче против Кротоне (1:1) на прошлых выходных не схлопотал бы глупое удаление. Тем не менее, поклонники команды наконец-то увидели игру Пауло Дибалы, который вышел на поле впервые в новом сезоне национального первенства. Однако аргентинец слегка пересидел вне игрового процесса, поэтому первый тайм был отдан на откуп его процессу возвращения в командные механизмы.

Да и соперники, скажем прямо, не спали. Верона качественно пользовалась свободными зонами за спиной у настроенной на атаку полузащиты Ювентуса, а высокая позиция Леонардо Бонуччи в этот вечер играла им только на руку. "Мастиффы" даже сумели забить первыми, но гол Колли после прострела с правого фланга штрафной был справедливо отменен из-за офсайда. С риском получить опасный контрвыпад, Юве отыграл практически весь матч, а остроту подобных действий коллективу Пирло еще предстояло прочувствовать после перерыва.

Стоит отметить, что преимущество по опасным моментам все равно сохранялось на стороне "зебр". Вот только желание решить все вопросы как можно быстрее серьезно мешало футболистам Пирло, что стало очевидно после попадания Куадрадо мощным ударом в перекладину, после прострела с левого фланга от Рэмси, или нереализованного выхода в ударную позицию на левой стороне штрафной со стороны Бернардески. Сделав акцент на мощь удара в завершении, оба исполнителя остались ни с чем. А вот Альваро Мората перед самым уходом на перерыв сделал все тонко и красиво, перебросив мяч над головой Сильвестри, после передачи с правого фланга от Куадрадо. Однако VAR лишил испанца забитого мяча во втором туре кряду.

Второй тайм Ювентус хотел начать и провести целиком первым номером, однако в противовес этому выступило желание соперников добавить оборотов в наступлении. Оборона туринце продержалась в высоком темпе недолго — при контратаке рассыпался центр и опорная зона, а Фавилли завершил тонкий пас Дзакканьи точным ударом в правый верхний угол. Пирло тут же убрал с поля Бернардески, и "Старая Синьора" моментально преобразилась в атаке.

Деян мгновенно приступил к обострению ситуации в левом фланге наступления своей команды, и уже совсем скоро к воротам Сильвестри регулярно начали поставляться мячи благодаря ударам среднего калибра. И если попытки Мораты, Рабио и Куадрадо голкипер Вероны сумел отразить, а при выстреле Дибалы ему вновь пришла на помощь перекладина, то от подкрутки с правого фланга штрафной от Кулусевски уберечь Сильвестри было некому.

Ювентус, возможно, и хотел бы, чтобы ничейный счет продержался на табло не долго, но, памятуя про скорую игру с Барселоной, решил играть с балансом расхода сил. В итоге, новый фронт атаки обрушился на штрафную гостей лишь в компенсированное время, но Дибала и Мората мяч в сетку так и не затолкали в ходе попыток ударов с левого фланга, поэтому "мастиффы" сумели увезти из Турина удержанный в бою ценный балл. А вот чемпиону придется всю неделю мириться со статусом наиболее "миролюбивой" команды Серии А. Ко всему прочему, Бонуччи под конец игры потянул мышцу, и рискует пропустить некоторое количество дней.

В следующем туре туринский Ювентус встретится в гостях со Специей, предварительно на своем поле сыграв в рамках Лиги чемпионов УЕФА против каталонской Барселоны, а Верона на своем поле будет принимать Беневенто.Ювентус — Верона 1:1Кулусевски, 77 — Фавилли, 59Щесны — Данило, Бонуччи (Фработта, 75), Демирал — Куадрадо, Артур, Рабио, Бернардески (Кулусевски, 59) — Рэмси (Вриони, 90) — Дибала, Мората.Сильвестри — Чеккерини (Маньяни, 55), Ловато, Эмперер — Фараони, Виейра, Тамезе (Илич, 50), Лазович — Колли, Дзакканьи — Калинич (Фавилли, 55).Предупреждения: Кулусевски — Виейра, Лазович, Эмперер, Фараони