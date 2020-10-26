Италия

Паратичи рад, что форвард вернулся в клуб.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи заявил, что клуб всегда искал возможности вернуть Альваро Морату в команду.

"Мората всегда была для нас планом А, приоритетным вариантом. Атлетико не был открыт для трансфера определенного типа, поэтому мы обращали внимание на других игроков. Когда ситуация изменилась, мы сделали все возможное, чтобы держать дверь открытой, оставаться на связи и продолжить с того места, на котором остановились".

"На трансферном рынке нужно быть гибким, так как всегда есть разные варианты. Альваро был нашим первым выбором и игроком, характеристики которого больше всего соответствовали нашему тактическому проекту", — сказал Паратичи Sky Italia.

Ранее Паратичи заявил, что клуб хочет продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой.