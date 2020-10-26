Италия

Аргентинец намерен остаться в команде.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи подтвердил, что клуб хочет сохранить в команде нападающего Пауло Дибалу.

"Мы ведем переговоры о продлении контракта Пауло. Он хочет остаться, и мы хотим сохранить его — он часть нашего будущего.

Это был непростой период, потому что нас заперли в отеле на две недели из-за паники, и нам не разрешили ни с кем встречаться. Но мы продолжим переговоры, чтобы прийти к соглашению", — сказал он Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что побороться за право подписать Дибалу в свой клуб может лондонский Челси.