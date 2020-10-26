Италия

Лидер итальянской Серии А опубликовал неприятные известия для своих поклонников.

В сообщении от пресс-службы на официальном сайте Милана опубликована информация о положительном результате теста на COVID-19 сразу у двух футболистов.

Норвежский нападающий Йенс Петтер Хауге и итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, а также три других члена из группы испытуемых были немедленно помещены на домашнюю изоляцию, а также сообщили необходимую информацию в органы здравоохранения. Ярко выраженных симптомов ни у одного из вышеперечисленных не наблюдается, если верить информации источника.

По этой причине Милан в полном составе был вновь протестирован на COVID-19, однако новых положительных результатов не было обнаружено.

Уже в ближайшее время, в понедельник, 26 октября 2020-го года, в 21:45, "россонери" ожидает домашний матч против римской Ромы, текстовая онлайн-трансляция которого запланирована на нашем сайте.