Италия

Португальский тренер дал комментарий после матча.

Рома в поединке чемпионата Италии гостила у Ромы и сыграла в результативную ничью со счетом 3:3. Паулу Фонсека остался доволен результатом.

"Хорошо, что мы забили три мяча, но не так хорошо, что мы пропустили три. Это была равная игра, мы начали с пропущенного мяча, но отреагировали хорошо и смело.

Это не то, что я хотел, потому что хотел победить. Но после всего, что произошло, я считаю, что это положительный результат.

Мы хотим быть лучше, чем в прошлом сезоне, мы думаем только о следующем матче с ЦСКА в Лиге Европы. Считаю, что команда в порядке и улучшается. У нас есть уверенность, у нас должны быть амбиции",- сказал Фонсека Sky Sport после игры.

На Football доступно видео голов и обзор матча Милан — Рома.