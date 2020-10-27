Италия

Пьеро Джакомелли и Луиджи Наска на месяц лишены права судить футбольные матчи.

Многочисленные ошибки в матче пятого тура чемпионата Италии Милан — Рома привели к отстранению двух арбитров — сообщает Football Italia.

Главный арбитр матча Пьеро Джакомелли и его VAR-ассистент Луиджи Наска по рекомендации судейского наблюдателя Николо Риццоли в течение месяца не будут работать на матчах Серии А.

Рефери и его видеоассистент допустили немало погрешностей во время матча, завершившегося со счетом 3:3, особенно при назначении и не назначении пенальти.