Италия

Наставник миланской команды Антонио Конте возлагает большие надежды на успешность переговоров клуба с игроком.

Как сообщает спортивный телеканал Sportitalia, миланский клуб уже в ближайшие часы планирует вступить в переговоры о продлении контракта нидерландского защитника Стефана де Врея с его агентом — скандально известным Мино Райолой.

Текущее соглашение де Врея подходит к концу в июне 2023-го года, однако главный тренер команды Антонио Конте всерьез рассчитывает построить оборонительную линию вокруг 28-летнего центрального защитника, поэтому рассчитывает на успешность предстоящих переговоров.

Стефан де Врей пополнил состав миланского Интера в середине лета 2018-го года в качестве свободного агента, выступав до этого за римский Лацио. На счету центрального защитника в новом сезоне уже 5 поединков за клуб во всех состязаниях, а всего за "нерадзурри" он провел 87 матчей, забив при этом шесть мячей.

Несколько дней назад нидерландский футболист принял участие в гостевом матче миланского Интера против донецкого Шахтера в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА (0:0).