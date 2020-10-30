Италия

Датский полузащитник миланского Интера резко отреагировал на вопросы журналиста о его малом количестве игрового времени.

Основной игрок сборной Дании и полузащитник миланского Интера Кристиан Эриксен испытывает проблемы с попаданием в стартовый состав своего клуба на регулярной основе, после своего трансфера из лондонского Тоттенхэма за 27 млн евро в начале этого года.

Эриксен принял участие в четырех матчах серии А в новом футбольном году, а также дважды выходил на поле в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Однако на внутренней арене датчанин не наиграл даже на два полных матча по совокупному времени, проведенному на поле (153 минуты), а также не попал в основной состав Интера в недавнем матче против Шахтера (0:0) после неуверенной игры против Боруссии из Менхенгладбаха в первом туре (2:2).

Что естественно, такой расклад не мог устраивать самого футболиста, поэтому на вечере вопросов и ответов, который организовала футбольная ассоциация Дании, Эриксен резко ответил на поставленный вопрос об его игровом времени за клуб: "Об этом надо спросить у тренера. Позвони ему и поговори с ним, потому что он сам принимает решения. В футболе всегда есть взлеты и падения, лишь немногие из нас всегда на высоте".

"Я стал меньше думать о критике, потому что у всех есть свое мнение. Особенно сейчас, когда я переехал в Италию, где у всех есть свое мнение. Дело в том, чтобы доверять окружающим и не слышать остальных", — поделился секретами подавление психологического натиска Кристиан.

Задумывается игрок и о своем будущем. В частности, о месте завершения карьеры на родине — в Оденсе, где и начинался его футбольный путь: "Я не исключаю этого. В конце концов, мы также купили дом в Оденсе, так что я думаю, что жить буду там. Я мог бы даже закончить свою карьеру в Оденсе, если они захотят видеть меня".

Следующий матч миланского Интера в Серии А пройдет 31 октября на Сан Сиро, где "нерадзурри" будут принимать Парму. Начало в 19:00 по киевскому времени.