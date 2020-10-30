Италия

Итальянский наставник миланского Интера оценил готовность своей команды перед возвращением к матчам внутренней арены.

Накануне домашней игры шестого тура итальянской Серии А против Пармы главный тренер миланского Интера Антонио Конте провел традиционную пресс-конференцию для журналистов спортивных изданий и, в частности — представителей официального сайта клуба.

Животрепещущими темами стали оценка будущего соперника, в составе которого наставник "нерадзурри" не стал выделять отдельных исполнителей: "Я не говорю об игроках из других команд", однако тут же Конте спросили об игре Жервиньо, что повлекло за собой следующий ответ: "Он отличный игрок и делает очень хорошие вещи на поле, но я очень уважаю Парму, ее игроков и, прежде всего, своих игроков".

О стиле игры, который старается привить своим подопечным Фабио Ливерани, Антонио ответил лишь в общих чертах: "Команды Ливерани всегда стараются играть в тактический футбол. За каждым матчем стоит стратегия и план. Поскольку у нас есть свой, в Парме тоже будет свой".

Затем, журналисты перешли к вопросам, связанным непосредственно с кадровыми решениями тренерского штаба Интера на предстоящую игру. Когда речь зашла о травме Лукаку, наставник подчеркнул важность данного футболиста для команды, и тут же посетовал, что Алексис Санчес не сможет восполнить потерю: "Лукаку для нас, как и другие, важный игрок. Его травма произошла в то же время, когда Санчес также отсутствовал из-за повреждения, полученного во время матча национальной сборной. Чилиец не готов, мы должны ждать, пока врачи и игрок дадут нам согласие, иногда желание игроков как можно скорее вернуться на поле приводит к плохим последствиям".

Поведал Конте так же и о том, как отдельные его футболисты, подхватившие коронавирус COVID-19, поддерживают форму вне командного тренировочного процесса. В частности, речь шла об Эшли Янге, который в чудесные сроки успел восстановиться перед матчем с Шахтером (0:0): "То, что мы сделали с Эшли, могло быть неожиданностью, но в то же время мы очень хорошо справились с ситуацией. Мы стараемся, чтобы игроки тренировались дома".

Специалист также намекнул на возможную замену для Лукаку: "Я также могу положиться на Пинамонти. Он должен набраться опыта, но он демонстрирует отличное отношение, хорошо себя ведет и купился на наше видение клуба, поэтому он выступает в качестве альтернативы в отсутствие Лукаку и Санчеса и с Лаутаро, который всегда играет. Необходимо будет подумать".

В то же самое время, Конте выражает удовлетворенность всеми своими игроками на данный момент: "Я доволен всеми, и даже больше, потому что все много отдавали сил в то время, когда не было других альтернатив, а я просил их приложить еще больше усилий. В частности, Брозович хорошо показал себя в последних двух играх. Он знает, что ему есть куда расти, но я доволен его отношением и поведением. То же самое и с остальными: их готовность на пределе, но, даже когда им становится трудно, я требую большего", — подчеркнул жесткость тренировочного процесса в клубе итальянец.

Матч миланского Интера и Пармы пройдет на стадионе Джузеппе Меацца 31 октября, и начнется в 19:00 по киевскому времени.