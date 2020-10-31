Италия

Один из наиболее талантливых итальянских футболистов своего поколения рассказал свое мнение о крупном подписании Ювентуса.

В своем интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport воспитанник туринского Ювентуса Клаудио Маркизио поделился с журналистами своим мнением относительно недавнего перехода итальянского нападающего Федерико Кьезы в стан "зебр".

"Это неправильно, что кто-то вроде него, который боролся за вылет во Флоренции, должен стоить 50-60 миллионов евро, — считает завершивший карьеру полузащитник, — Он настоящий талант, но трансферный рынок оказывает на него слишком большое давление".

"Он попадает в такой клуб, как Ювентус, и должен сразу же проявить себя: с другими денежными суммами молодому игроку в такой ситуации было бы легче, — заканчивает свою мысль "маленький принц", и сразу же уверенно заявляет — Ему нужно найти правильную позицию на поле. На мой взгляд, он прорвется и станет звездой".

Напомним, что 23-летний итальянский нападающий перешел в туринский клуб из Фиорентины в минувшее трансферное окно на основании арендного за 10 миллионов соглашения с обязательным правом выкупа за 40 млн + бонусы.

Следующий матч туринского Ювентуса состоится 1 ноября — "зебры" отправятся в гости к Специи. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.