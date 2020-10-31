Италия

Главный тренер туринского Ювентуса сообщил о состоянии своих футболистов перед игрой в Серии А.

В рамках шестого тура итальянской Серии А действующий чемпион туринский Ювентус совершит визит к Специи. Перед игрой прошла традиционная пресс-конференция, на которой главный тренер "зебр" Андреа Пирло ответил на вопросы о состоянии его команды после неудачной игры с Барселоной в рамках Лиги чемпионов УЕФА (0:2).

Животрепещущей темой для обсуждения, разумеется, было возвращение в строй португальского нападающего Криштиану Роналду, который долгое время не мог побороть коронавирус COVID-19. "Криштиану хорошо. Он снова хочет работать со своими товарищами и быть с командой, — начал отвечать на вопрос Пирло, однако тут же добавил, — Он тренировался дома, что не то же самое, что тренироваться на поле. Не думаю, что он будет играть с самого начала, но он важный игрок и поедет с нами".

Кроме того, главный тренер Ювентуса сообщил свежую информацию о состоянии остальных своих игроков. В частности, Маттейсу де Лигту "уже лучше, но придется подождать еще неделю", Леонардо Бонуччи "тренировался с командой и будет добавлен в заявку на игру", а вот у Джорджо Кьеллини "нет улучшений".

Относительно будущего соперника Пирло сказал следующее: "Против Специи будет сложная игра, мы должны хорошо сыграть и завоевать три очка, которые будут важны для нашего пути и будут положительными".

"Мы должны быстрее восстанавливать стабильную игру в обороне. После Наполи мы — команда, которая пропустила меньше всего мячей. Мы также хотим доминировать в атакующей игре и должны двигаться в этом направлении", — очертил планы на ближайшее будущее итальянский наставник.

"На поиск нужной "химии" нужно время, мы много работаем, чтобы вернуть себе агрессию. В последнее время многие ребята много играли. Тот же Рэмси явно не будет готов на 100%", — посетовал на усталость своих футболистов Пирло.

Относительно готовности аргентинского нападающего Пауло Дибалы главный тренер Ювентуса сказа, что ему также будет сложно сыграть полный поединок: "Дибале нужно тренироваться и найти свой ритм. Но единственное, о чем он думает, — это выйти на поле и сделать все возможное для Ювентуса".

После серии неуверенных выступлений на внутренней и международной арене, в адрес Пирло нередко можно было услышать аргументированную критику. Впрочем, Андреа и не с таким сталкивался во время карьеры футболиста: "Давление меня не удивляет. Напротив, оно вызывает у меня желание расти и совершенствоваться. Я спокоен, буду продолжать заниматься своим делом до конца".

Матч Специя — Ювентус состоится 1 ноября. Начало в 16:00 по киевскому времени.