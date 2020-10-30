Италия

Португальский нападающий скоро вернется на поле.

Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Ювентуса.

"Криштиану Роналду прошел проверку с помощью диагностического теста (мазка) на Covid 19. Тест дал отрицательный результат. Таким образом, игрок выздоровел через 19 дней и больше не подвергается домашней изоляции", — гласит заявление.

Отметим, что во вторник, 27 октября, Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус, что не позволило ему сыграть в Лиге чемпионов против Барселоны.

Напомним, что ранее португалец раскритиковал тестирование на коронавирус.