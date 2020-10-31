Италия

"Боги" победили на выезде со счетом 2:1.

В матче 6-го тура Серии А Аталанта обыграла на выезде Кротоне со счетом 2:1. Дубль "черно-синим" принес гол нападающего Луиса Муриэля.

Стоит отметить, что одну из голевых передач на колумбийца отдал полузащитник Руслан Малиновский. Украинский хавбек вышел в стартовом составе команды, а на 89-й минуте уступил место на поле Маттео Пессине.

Кротоне – Аталанта 1:2

Голы: Муриэль, 26, 38 – 40 Нванкво, 40.

Кротоне: Кордац – Магальян, Марроне, Луперто – Педру Перейра (Рисполи, 78), Дзанеллато (Силигарди, 78), Вулич, Бенали, Реца – Жуниор Мессиас, Нванкво.

Аталанта: Спортьелло – Толой, Ромеро (Паломино, 73), Джимсити – Хатебур (Шутало, 68), Фройлер, Пашалич, Мохика – Малиновский (Пессина, 89), Гомес (Иличич, 46) – Муриэль (Сапата, 46).

Предупреждения: Марроне – Хатебур, Толои, Ромеро.