Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Интер в поединке шестого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Парму и спас один балл в компенсированное время.
Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:
Интер — Парма 2:2
Голы: Жервиньо, 46, 62 – Брозович, 64, Перишич, 90+2.
Интер: Ханданович — Хакими (Янг, 78), Коларов, Раноккья, де Врей, Дармиан (Пинамонти, 68) — Гальярдини (Брозович, 59), Эриксен (Видаль, 58), Барелла (Наингголан, 78) — Мартинес, Перишич
Парма: Сепе — Пеццелла, Якопони, Гальоло, Балог — Эрнани, Грасси (Бругман, 84), Куцка, Куртич (Зом, 74) — Жервиньо (Сипрьен, 74), Корнелиус (Инглезе, 46).
Предупреждения: Раноккья — Эрнани