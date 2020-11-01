Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Интер в поединке шестого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Парму и спас один балл в компенсированное время.

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:



Интер — Парма 2:2

Голы: Жервиньо, 46, 62 – Брозович, 64, Перишич, 90+2.

Интер: Ханданович — Хакими (Янг, 78), Коларов, Раноккья, де Врей, Дармиан (Пинамонти, 68) — Гальярдини (Брозович, 59), Эриксен (Видаль, 58), Барелла (Наингголан, 78) — Мартинес, Перишич

Парма: Сепе — Пеццелла, Якопони, Гальоло, Балог — Эрнани, Грасси (Бругман, 84), Куцка, Куртич (Зом, 74) — Жервиньо (Сипрьен, 74), Корнелиус (Инглезе, 46).

Предупреждения: Раноккья — Эрнани