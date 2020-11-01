Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура Серии А между Удинезе и Миланом.

Основной вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма, сдавший отрицательный тест на коронавирус, включен в заявку на матч против Удинезе, в котором сыграет с первых минут. Также в заявку вернулся Анте Ребич, пропустивший несколько недель из-за травмы. Он остался на скамейке запасных.

Удинезе: Муссо — Бекао, Де Майо, Самир — Ларсен, Де Пауль, Арслан, Перейра, Пуссетто — Окака, Деулофеу

Запасные: Скуффет, Гаспарини, Молина, Нейтинк, Бонифаци, тер Авест, Зегелаар, Оувеян, Макенго, Лазанья, Форестьери, Несторовски

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс, Чалханоглу, Леау — Ибрагимович

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Далот, Конти, Калулу, Дуарте, Хауге, Крунич, Тонали, Диас, Ребич, Мальдини

Матч Удинезе — Милан начнется в 13:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.