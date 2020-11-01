Очередной гол Златана Ибрагимовича принес команде Стефано Пьоли победу над Удинезе (2:1).
радость игроков милана, getty images
01 ноября 2020, 15:23
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Удинезе — Милан 1:2
Голы: Де Пауль, 48 (с пенальти) — Кессье, 18, Ибрагимович, 83
Удинезе: Муссо — Ларсен (Бонифаци, 82), Де Майо, Бекао, Самир — Де Пауль, Арслан (Макенго, 63), Перейра (Форестьери, 82) — Деулофеу (Ауэян, 71), Окака (Лазанья, 71), Пуссетто
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия (Далот, 71), Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер (Тонали, 57) — Салемакерс (Диас, 57), Чалханоглу (Крунич, 89), Леау (Ребич, 71) — Ибрагимович
Предупреждения: Бекао, Арслан — Эрнандес, Дж. Доннарумма